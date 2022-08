Fixed Diposits | ఈ బ్యాంకుల్లో ఆజాదీ అమృత్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు.. గ‌రిష్ఠంగా 8.25 శాతం వ‌డ్డీ

August 19, 2022 / 07:03 PM IST

Fixed Diposits | వివిధ బ్యాంకులు దేశ 76వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా ప‌లు బ్యాంకులు ఇన్వెస్ట‌ర్ల‌ను ఆక‌ర్షించ‌డానికి ఆక‌ర్షణీయ వ‌డ్డీరేట్ల‌తో న్యూ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్‌లు తీసుకొచ్చాయి. ప‌రిమిత కాలం పాటు ఈ స్కీమ్‌లు అమ‌ల్లో ఉంటాయి. అలా న్యూ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల ప‌థ‌కాలు తీసుకొచ్చిన బ్యాంకుల్లో.. భార‌తీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (ఎస్బీఐ), బ్యాంక్ ఆఫ్ బ‌రోడా (బీవోబీ), యాక్సిస్ బ్యాంక్‌, క‌ర్ణాట‌క బ్యాంక్‌, ఉజ్జీవ‌న్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి. ఆ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ప‌థ‌కాలేంటో ఓ లుక్కేద్దామా..!

ఎస్బీఐ ఉత్స‌వ్ ఇలా

స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా ఎస్బీఐ ప్రారంభించిన న్యూ ట‌ర్మ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ `ఉత్స‌వ్ డిపాజిట్‌`. ఈ నెల 15 నుంచి అమ‌ల్లోకి వ‌చ్చిన ఈ ప‌థ‌కం కింద 75 రోజుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే వ‌చ్చే అక్టోబ‌ర్ 30 వ‌ర‌కు ఉత్స‌వ్ డిపాజిట్ స్కీం కింద డిపాజిట్ చేయొచ్చు. దీనిపై 6.1 శాతం వ‌డ్డీ చెల్లిస్తుంది ఎస్బీఐ. `దేశం 75 ఏండ్ల స్వాతంత్య్రం పూర్తి చేసుకున్న సంద‌ర్భంగా మా క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌కు ప్ర‌త్యేక డిపాజిట్ స్కీం అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉన్నాం. ఉత్స‌వ్ డిపాజిట్ ప‌థ‌కం కింద చేరే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల‌పై అధిక వ‌డ్డీరేట్లు ల‌భిస్తాయి.

Introducing 'Utsav' Deposit with higher interest rates on your Fixed Deposits!#SBI #UtsavDeposit #FixedDeposits #AmritMahotsav pic.twitter.com/seMdVaOz0e — State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 14, 2022

క‌ర్ణాట‌క బ్యాంక్ ఆధ్వ‌ర్యంలో కేబీఎల్ అమృత్ స‌మృద్ధి

ఆజాదీ కా అమృత్ మ‌హోత్స‌వ్ కింద క‌ర్ణాట‌క బ్యాంక్ నూత‌న ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీం .. కేబీఎల్ అమృత్‌ స‌మృద్ధి స్కీం. దీని టెన్యూర్ 75 వారాలు (525 రోజులు) ఉంటుంది. వార్షిక వ‌డ్డీరేటు 6.10 శాతం ల‌భిస్తుంది.

బ‌రోడా తిరంగా డిపాజిట్ స్కీం ఇలా

కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ రంగ బ్యాంక్.. బ్యాంక్ ఆఫ్ బ‌రోడా ఆధ్వ‌ర్యంలో బ‌రోడా తిరంగా డిపాజిట్ స్కీం ప్రారంభ‌మైంది. రెండు టెన్యూర్ల‌తో ఈ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ప‌థ‌కాలు అమ‌ల్లోకి తెచ్చింది. 444 రోజుల ట‌ర్మ్ డిపాజిట్ల‌పై 5.75 శాతం, 555 రోజుల గ‌డువు గ‌ల డిపాజిట్ల‌పై ఆరు శాతం వ‌డ్డీరేట్లు ల‌భిస్తాయి. ఈ ప‌థ‌కం ఆగ‌స్టు 16 నుంచి డిసెంబ‌ర్ 31 వ‌ర‌కు అమ‌ల్లో ఉంటాయి. రూ.2 కోట్ల లోపు వ‌ర‌కు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు చేయొచ్చు.

Banaye rakhein Independence day ka josh with Baroda Tiranga Deposits. Open bob World ki duniya and start an FD with some shaandaar interest rates! #BankofBaroda #AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/6sGSh0KdQU — Bank of Baroda (@bankofbaroda) August 17, 2022

యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్పెష‌ల్ ఎఫ్డీ స్కీం

యాక్సిస్ బ్యాంక్ కొత్త‌గా 75 వారాల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ తెచ్చింది. 75 వారాల ఎఫ్డీపై 6.05 శాతం వ‌డ్డీ ల‌భిస్తుంది. ఏడాది గ‌డువు, ఐదు నెలల ఏడు రోజుల టెన్యూర్‌తో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు చేయొచ్చు. సీనియ‌ర్ సిటిజ‌న్ల‌కు 6.80 శాతం వ‌డ్డీ ల‌భిస్తుంది. ఈ ఆఫ‌ర్ ఈ నెల 25 వ‌ర‌కు అమ‌ల్లో ఉంటుంది.

A special rate for a special occasion! On our 75th Independence Day, inviting the senior citizens to open an FD for 75 weeks at 6.80% with us. Visit https://t.co/C2WLFB2yAh to get started! #AxisBank #FixedDeposit #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/9ZEdAIxouj — Axis Bank (@AxisBank) August 12, 2022

ఉజ్జీవ‌న్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇలా

ఉజ్జీవ‌న్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 3 టెన్యూర్‌ల‌తో కూడిన న్యూ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 75 వారాలు, 75 నెల‌లు, 990 రోజుల గ‌డువుతో కూడిన ఎఫ్డీలు తీసుకొచ్చింది. ఈ ప‌థ‌కాల‌పై 7.5 శాతం వ‌డ్డీరేటు ల‌భిస్తుంది.

