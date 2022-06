Reliance Moves Closer To Buying Walgreens Boots Offers Binding

Reliance to Take Over Boots | డ్ర‌గ్స్ రిటైల‌ర్ బూట్స్.. రిల‌య‌న్స్ ముకేశ్ సొంతం !

June 9, 2022 / 08:05 PM IST

Reliance to Take Over Boots | ఆసియా కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ.. బ్రిట‌న్‌లోకెల్లా అతిపెద్ద డ్ర‌గ్స్ రిటైల‌ర్ సంస్థ వాల్‌గ్రీన్స్ బూట్స్ అల‌యెన్స్‌ను సొంతం దిశం చేసుకునే దిశ‌గా అడుగులేస్తున్నారు. అమెరికా సంస్థ అపొలోలో గ్లోబ‌ల్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో క‌లిసి బూట్స్ టేకోవ‌ర్ కోసం బిడ్ స‌మ‌ర్పించారు. ఈ టేకోవ‌ర్ ఒప్పందం విలువ సుమారు రూ.48 వేల కోట్లు (5 బిలియ‌న్ల పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ‌) ఉండొచ్చున‌ని ఈ చ‌ర్చ‌ల‌తో సంబంధం ఉన్న వ్య‌క్తులు అంటున్నారు. ఇక బూట్స్ విలువ దాదాపు 7 బిలియ‌న్ల పౌండ్లు అని, అంత మొత్తానికి విక్ర‌యించాల‌ని యోచిస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

బ్రిట‌న్‌లో బూట్స్‌కు 2,200 స్టోర్ల నెట్‌వ‌ర్క్ ఉంది. కొన్ని వారాల్లో బూట్స్ టేకోవ‌ర్ బిడ్ విజేత‌ను ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశం ఉంది. వాటా విక్ర‌యం త‌ర్వాత కూడా ఈ బిజినెస్‌లో కొంత వాటా క‌లిగి ఉండాల‌ని వాల్‌గ్రీన్స్ ప్లాన్లు రూపొందించింది.

రిల‌య‌న్స్-అపొలో గ్లోబ‌ల్ మేనేజ్‌మెంట్‌ల‌తో కూడిన క‌న్సార్టియం, బ్రిట‌న్ బిలియ‌నీర్లు ఈషా బ్ర‌ద‌ర్స్‌-టీడీఆర్ క్యాపిట‌ల్ క‌న్సార్టియం కూడా బూట్ టేకోవ‌ర్ కోసం పోటీ ప‌డ్డాయి. కానీ.. బూట్స్ విలువ చాలా ఎక్కువ‌గా ఉంద‌ని భావిస్తూ.. పోటీ లో నుంచి ఈషా బ్ర‌ద‌ర్స్ క‌న్సార్టియం వైదొలిగింది. ఈ ప‌రిస్థితుల్లో రిల‌య‌న్స్‌-అపొలో గ్లోబ‌ల్ మేనేజ్‌మెంట్‌కు బూట్స్ సొంతం అయ్యే అవ‌కాశాలు పెరిగాయని ప‌లువురు అంటున్నారు.

