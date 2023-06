Realme Narzo 60 | త్వరలో భారత్ మార్కెట్లోకి రియల్ మీ నార్జో 60 సిరీస్ ఫోన్లు

June 23, 2023 / 05:13 PM IST

Realme Narzo 60 | చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ (Realme).. భారత్ మార్కెట్లో త్వరలో రియల్‌మీ నార్జో 60 సిరీస్ ఫోన్లు ఆవిష్కరించనున్నది. రియల్ మీ నార్జో 60 (Realme Narzo 60), రియల్ మీ నార్జో 60 ప్రో (Realme Narzo 60 Pro) ఫోన్లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6020 ఎస్వోసీ చిప్ సెట్, 8జీబీ రామ్‌తో రానున్నాయి. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ద్వారా రియల్ మీ నార్జో 60 (Realme Narzo 60) సిరీస్ ఫోన్ల డిజైన్ టీజ్ చేసింది. కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఫోన్ల స్పెషిఫికేషన్స్, ధర వివరాలు వెల్లడించలేదు.

61-డిగ్రీ కర్వ్‌డ్ డిస్ ప్లే విత్ నారో బెజెల్స్ తో రియల్ మీ నార్జో 60 (Realme Narzo 60) ఫోన్లు మార్కెట్లోకి ఎంటర్ కానున్నాయి. భారత్ మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయన్న సంగతి వెల్లడించలేదు కానీ, ఈ నెల 26న రియల్ మీ నార్జో 60 సిరీస్ ఫోన్ల డిటైల్స్ బయట పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 13 విత్ రియల్ మీ యూఐ 4.1 వర్షన్‌పై పని చేస్తుందని తెలుస్తున్నది.

రియల్ మీ 11 5జీ ఫోన్ రీబ్రాండ్ వర్షన్‌గా రియల్ మీ నార్జో 60 5జీ (Realme Narzo 60) ఫోన్లు రానున్నాయని సమాచారం. ఈ ఫోన్లు 6.43-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ ప్లే విత్ 90 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్, 64-మెగా పిక్సెల్ డ్యుయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్, 8-మెగా పిక్సెల్స్ సెల్ఫీ కెమెరా, 5000 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీ విత్ 33 వాట్ల ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తాయని తెలుస్తున్నది. మైక్రో ఎస్డీ కార్డు సాయంతో 2.50 లక్షల ఫొటోలు కూడా స్టోరేజీ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంటుందని సమాచారం.

Embark on #Missionnarzo to unlock infinite capacity. Get ready to break the bounds.

Stay tuned: https://t.co/p3S6CvsGUg pic.twitter.com/3PCHOKzDLc

— realme narzo India (@realmenarzoIN) June 20, 2023