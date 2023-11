November 21, 2023 / 05:17 PM IST

OpenAI-Salesforce | చాట్‌జీపీటీ స్రుష్టికర్త శామ్ ఆల్టమన్‌తోనే తాము ఉంటామని ఓపెన్ ఏఐ ఉద్యోగులు తేల్చి చెప్పారు. తమకు సేల్స్ ఫోర్స్ సీఈఓ మార్క్ బెనియఫ్ ఇచ్చిన ఆఫర్‌ను తిరస్కరించారు. ‘ఓపెన్ ఏఐ బోర్డ్’ను ఉద్దేశించి దాదాపు 770 మంది సంస్థ ఉద్యోగుల్లో 700 మందికి పైగా సిబ్బంది సంతకాలతో రాసిన లేఖలో శామ్ ఆల్టమన్‌ను తిరిగి సీఈఓగా నియమించాలని, లేకుంటే తామంతా వైదొలుగుతామని హెచ్చరించారు. మొత్తం బోర్డు సభ్యులు కూడా రాజీనామా చేయాలని తేల్చి చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓపెన్ ఏఐ నుంచి వచ్చే ఉద్యోగులకు వారి వేతనానికి సమానంగా ప్యాకేజీ ఇస్తామంటూ మార్క్ బెనియాఫ్ ‘ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేశారు. ఆయన ఆఫర్‌ను ఓపెన్ ఏఐ ఉద్యోగులు తోసి పుచ్చారు.

సేల్స్ ఫోర్స్ సీఈఓ బెనియాఫ్ ఆఫర్ కొద్ది మంది ఎగ్జిక్యూటివ్‌లకే వర్తిస్తుంది. ‘ఓపెన్ ఏఐలో రాజీనామా చేసిన రీసెర్చర్‌.. సేల్స్ ఫోర్స్‌లో చేరితే సమానమైన వేతనం, ఈక్విటీ ఓటీఈ ప్యాకేజీ అందిస్తాం. మీ రిజ్యుమే ceo@salesforce.com’కు పంపండి` అని బెనియాఫ్ ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై ఓపెన్ ఏఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ టోనీ వూ స్పందిస్తూ.. ‘సేల్స్ ఫోర్స్ సీఈఓ ఆఫర్ ఉదారంగా కనిపిస్తున్నది. కానీ మేం దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నాం. మేమంతా శామ్ ఆల్టమన్, ఓపెన్ ఏఐ కో-ఫౌండర్ గ్రేగ్ బ్రాక్‌మన్ వెంటే ఉంటాం’ అని స్పష్టం చేశారు.

Salesforce will match any OpenAI researcher who has tendered their resignation full cash & equity OTE to immediately join our Salesforce Einstein Trusted AI research team under Silvio Savarese. Send me your cv directly to ceo@salesforce.com. Einstein is the most successful… pic.twitter.com/1RXoc9ekeo

— Marc Benioff (@Benioff) November 20, 2023