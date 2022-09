September 10, 2022 / 05:28 PM IST

SBI SB A/C | గ‌తంలో ఏదేనీ బ్యాంకులో సేవింగ్స్ అకౌంట్‌ ( Savings Account ) తెర‌వాలంటే అప్లికేష‌న్ ఫామ్‌, దానికి మ‌న వ్య‌క్తిగ‌త ధృవీక‌ర‌ణ ప‌త్రాలు స‌బ్మిట్ చేయాలి. ఇక అతిపెద్ద ప్ర‌భుత్వ రంగ బ్యాంక్ భార‌తీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (ఎస్బీఐ SBI )లో సేవింగ్స్ అకౌంట్ ప్రారంభించాలంటే ఆషామాషీ కాదు.. బ్యాంక్ శాఖ‌కు వెళ్లాలి. పేజీల కొద్దీ ఉండే అప్లికేష‌న్ ఫామ్ నింపి.. అవ‌స‌ర‌మైన ఫొటోలు అతికించి.. స‌ర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్ కాపీలు జ‌త ప‌రిచి అటుపై ప‌లు సంత‌కాలు చేసి, బ్యాంక్ మేనేజ‌ర్ లేదా సంబంధిత కౌంట‌ర్ అధికారి ముందు ఉన్న క్యూ లైన్‌లో నిల‌బ‌డాలి.

తీరా మ‌న వంతు వ‌చ్చాక ఏ చిన్న మిస్టేక్ జ‌రిగినా.. ఏదైనా డాక్యుమెంట్ లేక‌పోయినా ఆ రోజుకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ తెరిచే అవ‌కాశ‌మే ఉండేది కాదు.. మ‌రుస‌టి రోజు వ‌చ్చి స‌బ్మిట్ చేస్తే గానీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయ్యేది.. ఇప్పుడు డిజిట‌లైజేష‌న్ వ‌చ్చాక సేవింగ్స్ అకౌంట్ తెర‌వ‌డం మొద‌లు లావాదేవీల నిర్వ‌హ‌ణ చాలా ఈజీ అయ్యింది. ఇక త‌మ ఖాతాదారులు బ్యాంకు శాఖ‌కు రావాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని ఎస్బీఐ చెబుతున్న‌ది. ఇప్పుడు సింపుల్‌గా వీడియో కేవైసీతో ఆన్‌లైన్‌లోనే ఇంటి నుంచైనా.. ఆఫీసు నుంచైనా.. మ‌రెక్క‌డి నుంచైనా.. ఎస్బీ అకౌంట్ ( Savings Account ) తెర‌వొచ్చునంటున్న‌ది.

ఆన్‌లైన్‌లో ఎస్బీఐలో సేవింగ్స్ ఖాతా తెర‌వాలంటే ఆ బ్యాంకు యోనో యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అందులోకెళ్లి ఎస్బీఐ సేవింగ్స్ అకౌంట్ తెర‌వాల‌నుకుంటున్నాం అనే ఆప్ష‌న్ సెల‌క్ట్ చేయాలి. మీరు మీ పాన్ కార్డు, ఆధార్ వివ‌రాలు న‌మోదు చేయాలి. ఆ త‌ర్వాత ఆధార్‌తో లింక్ అయిన మొబైల్ ఫోన్‌కు వ‌చ్చిన ఓటీపీని ఎంట‌ర్ చేయాలి. అటుపై అవ‌స‌ర‌మైన స‌మాచారం న‌మోదు చేశాక‌.. వీడియో కాల్‌కు షెడ్యూల్ చేయాలి.

అలా వీడియో కాల్ షెడ్యూల్ టైంలో యోనో యాప్ తెరిచి కేవైసీ స‌బ్మిష‌న్ ప్ర‌క్రియ పూర్తి చేయాలి. వీడియో కేవైసీ టైంలో ఒరిజిన‌ల్ ఆధార్‌, పాన్ కార్డులు చూపాలి. కేవైసీ ప్ర‌క్రియ పూర్త‌య్యాక బ్యాంక్ అధికారులు వెరిఫికేష‌న్ ప్ర‌క్రియ పూర్తి చేస్తారు. అటుపై మీ పేరు మీద సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది.

కొత్త‌గా సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల‌నుకునే వారైనా.. మ‌రో అకౌంట్ కావాల‌ని భావించే వారు బ్యాంక్ శాఖ‌కు వెళ్ల‌కుండానే ఈ సేవ‌లు ఉప‌యోగించుకోవ‌చ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వారు యోనో యాప్‌, ఇంట‌ర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా నెఫ్ట్‌, ఐఎంపీఎస్‌, యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్స్ జ‌రుపొచ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో ఖాతా తెరిచిన వారికి కూడా ఎస్బీఐ రూపే కార్డు అంద‌జేస్తారు. ఈ ఖాతాల‌కు చెక్‌బుక్ ఫెసిలిటీ ఉండ‌దు. సంత‌కంతో కూడిన ఈ త‌ర‌హా స‌ర్వీస్‌లు కావాలంటే మాత్రం బ్యాంక్ శాఖ‌ను విజిట్ చేయాల్సిందే. అవ‌స‌రం ఉంద‌నుకుంటే పాస్‌బుక్ జారీ చేస్తారు. ఇక సేవింగ్స్ అకౌంట్ తెర‌వ‌డానికి చెల్లించే ఫీజు.. ఈ ఖాతా ఓపెన్ చేయ‌డానికి కూడా పే చేయాలి.

Open a Savings account ANYTIME, ANYWHERE! Simply download the YONO SBI app and get started now!#SBI #SavingsAccount #KYC #DigitalSavingAccount #YONOSBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/KjOODROxWG

