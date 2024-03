March 6, 2024 / 04:24 PM IST

Meta Down | ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంగళవారం వాట్సాప్‌ మినహా మెటా సేవలన్నీ నిలిచిపోయాయి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌, థ్రెడ్‌ సేవలు ప్రభావితమయ్యాయి. భారత్‌తో పాటు పలు దేశాల్లో దాదాపు గంటన్నర వరకు వినియోగదారులు మెటా సర్వీసెస్‌ నిలిచిపోవడంతో ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లు పని చేయకపోవడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆందోళన చెందారు.

🚨🇮🇱🇺🇸 Cyberattack hit Social media and messenger applications including Instagram, Facebook and Youtube with users in Israel and worldwide reporting difficulty logging in to their meta accounts. pic.twitter.com/Za7iVLQbsc

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 5, 2024