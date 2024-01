Google Lay-off | 19 ఏండ్ల తర్వాత గూగుల్ నుంచి లే-ఆఫ్.. ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమన్నాడంటే..?!

January 13, 2024 / 05:03 PM IST

Google Lay-off | సెర్చింజన్ గూగుల్‌తో ఆయనది 19 ఏండ్ల అనుబంధం.. ఆయన పేరు కెవిన్ బౌర్రిల్లియన్.. ఇటీవలే కంపెనీ లే-ఆఫ్స్‌లో కొలువు కోల్పోయాడు. గూగుల్‌తో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల అనుబంధానికి ఆయన తెర దించాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గూగుల్‌తో తన సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముగింపుపై బౌర్రిల్లియన్ తన అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాడు. ‘గూగుల్‌లో 19 ఏండ్ల అనుబంధానికి శుభం కార్డ్ పడింది. ఆ టీంలో 10 మందికి పైగా సభ్యుల్లో నేనొక్కడిని. నిన్న ఉదయం నాకు కఠిన నిర్ణయం ఎదురైంది. బుల్లెట్ తాకింది. ఓవర్ నైట్ నాకు ఉద్వాసన పలికిందని తెలుసుకున్నా’ అని కెవిన్ బౌర్రిల్లియన్ తన ఎక్స్ (మాజీ ట్విట్టర్)లో ట్వీట్ చేశారు.

ఉద్యోగం కోల్పోతే ఎదురయ్యే సవాళ్లన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. కుటుంబ నిర్వహణ, పిల్లల కెరీర్, సవాలక్ష కష్టాలను ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ బౌర్రిల్లియన్ మాత్రం తన ఉద్వాసనపై ఆశ్చర్యకరంగా పాజిటివ్‌గా స్పందించాడు. ‘లేఆఫ్స్ షాక్. కానీ. నాకు మటుకు ఫైన్ నిర్ణయం. చాలా సుదీర్ఘకాలం పాటు నా జీవితంలో కొంత మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికైతే భవిష్యత్‌పై నాకు ఎటువంటి ప్రణాళికల్లేవు’ అని పేర్కొన్నాడు.

End of an era! After 19 years of working at @Google, with more than 16 of them on the team that I founded, I made the tough decision yesterday morning to finally bite the bullet and find out that I'd been laid off overnight.

— Kevin Bourrillion (@kevinb9n) January 12, 2024