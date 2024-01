January 1, 2024 / 02:32 PM IST

YS Sharmila | హైద‌రాబాద్ : త‌న కుమారుడి వివాహంపై వైఎస్ ష‌ర్మిల ట్వీట్ చేశారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 17వ తేదీన వైఎస్ రాజా రెడ్డి అట్లూరి ప్రియా ఒక్క‌టి కాబోతున్నార‌ని ఆమె ప్ర‌క‌టించారు.

అంద‌రికీ నూత‌న సంవ‌త్స‌ర శుభాకాంక్ష‌లు. నా కుమారుడు రాజారెడ్డి అట్లూరి ప్రియాతో జ‌న‌వ‌రి 18న నిశ్చితార్థ వేడుక నిర్వ‌హించ‌నున్నాం. ఫిబ్ర‌వ‌రి 17న వివాహం జ‌ర‌గ‌నున్న సంగ‌తి మీతో పంచుకోవ‌డం ఆనందంగా ఉంది. మంగ‌ళ‌వారం మేము కుటుంబ స‌మేతంగా కాబోయే వ‌ధూవ‌రుల‌తో క‌లిసి ఇడుపుల‌పాయ‌లోని వైఎస్సార్ ఘాట్‌ని సంద‌ర్శిస్తాం. తొలి ఆహ్వాన ప‌త్రిక‌ను అక్క‌డ ఉంచి నాన్న ఆశీస్సులు తీసుకుంటాం అని ష‌ర్మిల పేర్కొన్నారు.

Wishing everyone a blessed 2024! Delighted to share the news of my son YS Raja Reddy’s engagement to his sweetheart Atluri Priya on January 18th, with their wedding set for February 17th, 2024.

Tomorrow, we’ll visit YSR ghat at Idupulapaya, accompanied by the soon-to-be bride… pic.twitter.com/JVp91hppsi

— YS Sharmila (@realyssharmila) January 1, 2024