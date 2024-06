Chandrababu | కాల్పుల్లో మరణించిన గోపికృష్ణ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాం : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

June 23, 2024 / 07:27 PM IST

అమరావతి : అమెరికాలోని టెక్సాస్‌ నగరం డాలస్‌ సూపర్‌ మార్కెట్‌లో దుండగుడి కాల్పుల్లో బాపట్ల వాసి దాసరి గోపికృష్ణ మృతి పట్ల ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు (Chandrababu) సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మృతదేహాన్ని భారత్‌కు తెచ్చేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ‘ఎక్స్‌’ లో వెల్లడించారు . బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

Deeply saddened to learn that a young Dasari Gopikrishna from Bapatla has succumbed to injuries sustained in a shooting incident in Texas, USA. I offer my heartfelt condolences to his family and assure them that the GoAP will extend every possible support to help bring him home.…

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 23, 2024