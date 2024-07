Chandrababu | ప్రధాని, ఆర్థిక మంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన చంద్రబాబు

July 23, 2024 / 04:11 PM IST

అమరావతి : కేంద్రం ఇవాళ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు (Chandrababu) హర్షం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ(Narendra Modi), కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌(Nirmala Sitharaman ) కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

On behalf of the people of Andhra Pradesh, I thank the Hon’ble Prime Minister, @narendramodi Ji and Hon’ble Union Finance Minister, @nsitharaman Ji, for recognising the needs of our State and focusing on a Capital, Polavaram, industrial nodes and development of backward areas in… pic.twitter.com/ImgW3sor8d

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 23, 2024