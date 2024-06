June 4, 2024 / 05:02 PM IST

అమరావతి : పిఠాపురంలో జనసేనాని పవన్‌కల్యాణ్‌(Pawan Kalyan) విజయం సాధించడంపై పట్ల అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun ) సంతోషం వ్యక్తం చేస్లూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈమేరకు మంగళవారం మధ్యాహ్నం తన ఎక్స్‌ ద్వారా సందేశాన్ని పంపారు. ‘సంవత్సరాల తరబడి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే మీ కృషి, అంకితభావం, నిబద్దత ఎలప్పుడూ తన హృదయాన్ని హత్తుకున్నాయని, ప్రజాసేవలో మీ సరికొత్త ప్రయాణం మరింత విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా’ నని అల్లు అర్జున్ ట్వీట్(Tweet) చేశారు.

Heartiest congratulations to @PawanKalyan garu on this tremendous victory . Your hardwork, dedication and commitment to serve the people for years has always been heart touching . Best wishes for your new journey to serve the people .

— Allu Arjun (@alluarjun) June 4, 2024