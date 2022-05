May 25, 2022 / 04:38 PM IST

జైపూర్‌: ఒక భార్య తన భర్తను క్రికెట్‌ బ్యాట్‌తో చితక్కొట్టింది. అతడ్ని భౌతికంగా, మానసికంగా హింసిస్తున్నది. దీంతో భార్య టార్చర్‌ భరించేలేని భర్త రక్షణ కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. రాజస్థాన్‌లోని అల్వార్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ అయిన అజిత్ సింగ్ యాదవ్ ఏడేండ్ల కిందట హర్యానాలోని సోనిపట్‌కు చెందిన సుమన్‌ అనే మహిళను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక కుమారుడు. కొన్నేళ్ల వరకు ఆ దంపతులు బాగానే ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల వారిద్దరి మధ్య తరచుగా కొట్లాట జరుగుతున్నది. ఈ సందర్భాల్లో భార్య సుమన్‌ తన భర్తను పలుమార్లు కిచెన్‌ వస్తువులు, కర్ర, క్రికెట్ బ్యాట్‌ వంటి వాటితో కొట్టింది. వారి కుమారుడు పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనపై ఆమె దాడి చేసేది.

మరోవైపు అజిత్ సింగ్ యాదవ్ ఎప్పుడూ కూడా భార్యను తిరిగి కొట్టలేదు. ఆమెపై చేయి కూడా చేసుకోలేదు. భార్య కొట్టినప్పుడల్లా తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించేవాడు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న ఆయన మహిళ అయిన భార్యపై చేయి చేసుకోవడం తన వృత్తి గౌరవానికి తగదని భావించాడు. దీంతో భార్య పెట్టే గృహ హింసను చాలా కాలం మౌనంగా భరించాడు.

అయితే భార్య సుమన్‌ తన పరిధులు దాటి దాడులు చేయడాన్ని అజిత్ సింగ్ యాదవ్ సహించలేక పోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో భార్య నుంచి రక్షణ కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఇంట్లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఫుటేజ్‌ను ఆధారాలుగా చూపాడు. దీంతో ఆ భర్తకు రక్షణ కల్పించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. మరోవైపు భార్య క్రికెట్‌ బ్యాట్‌తో భర్తను కొడుతున్న సీసీటీవీ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

In a strange case of domestic violence, a school principal in #Alwar district of #Rajasthan has move the court seeking protection from the physical and mental harassment of his wife.

According to the man, his wife has been beating him black and blue leaving him weak mentally. pic.twitter.com/J1UOmRhyHw

— IANS (@ians_india) May 25, 2022