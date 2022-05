ఎండ వేడిలో పెండ్లి బరాత్‌.. ఇలా ‘జుగాడ్‌’తో ఉపశమనం..

May 1, 2022 / 01:45 PM IST

భారతదేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాలను వేడిగాలులు బెదరగొడుతున్నాయి. గత నాలుగైదు రోజులుగా చెప్పలేనంత వేడి వస్తుండటంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎండ వేడిని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలు అనేక రకాల వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. మరి ఇంత వేడిలోనూ పెండ్లి బరాత్‌ చేయాలంటే మాటలా? దీనికీ పరిష్కారం చూపించారు మహారాష్ట్ర ఔరంగాబాద్‌కు చెందిన ఓ ఔత్సాహికుడు.

కళ్లు బైర్లు కమ్మేలా ఉన్న ఎండ నుంచి కాపాడుతూ ఆనందంగా బరాత్‌ను చేపట్టేందుకు ‘జుగాడ్‌’ పందిరిని సిద్ధం చేశారు. ఈ కదిలే పందిరి కింద పెండ్లి బంధువులు నాట్యం చేస్తూ ముందుకు కదిలారు. నాలుగు మూలల్లో ఉన్న వ్యక్తులు స్తంభాలపై పండల్‌ను ఎత్తి పట్టుకుని స్తంభాల కింద అమర్చిన చక్రాల సాయంతో ముందుకు కదిలిస్తుండటం ట్రెండింగ్‌ వీడియోలో మనం చూడొచ్చు. ఈ ట్రెండింగ్ వీడియో ట్విట్టర్‌లో మూడు రోజుల వ్యవధిలో 15 వేల మంది వీక్షించారు.

ఈ ట్రెండింగ్ వీడియోను దేవయాని కోహ్లీ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో అప్‌లోడ్ చేసింది. భారతదేశాన్ని ‘ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్’ లేదా ‘జుగాడ్‌’ అని ఎందుకు పిలుస్తారో ఈ జుగాడ్‌ వీడియోను చూస్తే అర్థమవుతుందని రాశారు. హీట్‌వేవ్‌తో పోరాడేందుకు భారతీయులు ఎలా పరిష్కారాన్ని రూపొందించారో చూడండి.. అన్న శీర్షికతో దేవయాని కోహ్లీ ఆసక్తికరంగా వివరించింది.

This is why #India is called land of Innovation or simply

"Jugaad" To beat the #Heatwave during "Baraat" Indians have found solution.#innovation pic.twitter.com/Fs8QociT2K

— Devyani Kohli (@DevyaniKohli1) April 27, 2022