November 5, 2022 / 09:51 PM IST

బిజినెస్ పెంచుకునేందుకు చిన్న వ్యాపారుల నుంచి బ‌డా వ్యాపార‌వేత్త‌ల దాకా ఒక్కొక్క‌రూ ఒక్కోలా ఆలోచిస్తారు. టీ అమ్ముకునే ఒక వ్య‌క్తి కూడా త‌న ఛాయ్‌కి గిరాకీ పెంచుకునేందుకు వెరైటీగా ఆలోచించాడు. ఓల్డ్ మాంక్ ర‌మ్.. గ‌రం గ‌రం ఛాయ్‌… ఈ రెండింటిని క‌లిపి తందూరీ టీ త‌యారుచేశాడు. ఈ టీ ఎక్క‌డ దొరుకుతుందంటే… గోవాలో. ఈ ఛాయ్ పేరు మాత్ర‌మే కాదు దీని తయారీ కూడా ప్ర‌త్యేకంగానే ఉంటుంది. ఛాయ్‌ త‌యారీ పాత్ర‌లో మొద‌ట‌ బెల్లం పొడి వేసిమంట‌పై ఉంచి, త‌ర్వాత అందులో ఓల్డ్ మాంక్ ర‌మ్ కొంచెం పోశాడు. కొద్దిసేప‌టికి అందులో టీ క‌లిపాడు. వేడి వేడి టీని మ‌ట్టి క‌ప్పుల్లో పోసి అందిస్తున్నాడు.

బీచ్‌లో టీ స్టాల్‌

టూరిస్ట్‌లు ఎక్కువ‌గా వ‌చ్చే బీచ్‌లో స్టాల్ ఏర్పాటుచేసుకున్నాడు ఇత‌ను. దాంతో, ఈ బీచ్‌కి వ‌చ్చిన‌వాళ్లు ఈ వెరైటీ ఛాయ్‌ని రుచి చూసి మ‌రీ వెళ్తున్నారు. ఈ టీ రుచిని కొంద‌రు మెచ్చుకుంటుంటే, మ‌రికొంద‌రేమో అస్స‌లు బాగాలేదు అంటున్నారు. అత‌ను టీ త‌యారుచేస్తున్న వీడియోను ఒక యూజ‌ర్‌ ట్విట్ట‌ర్‌లో పెట్టింది. దాంతో, ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ వీడియోను 29వేల‌ మందికి పైగా చూశారు. 684 లైక్స్ వ‌చ్చాయి.

Old monk tea in Goa. The end is near!!! 🙉 pic.twitter.com/1AYI0ikR40

— Dr V 🦷💉 (@DrVW30) November 3, 2022