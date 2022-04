April 9, 2022 / 07:47 PM IST

కీట‌క‌మేంటి.. బాంబులేయ‌డ‌మేంట‌ని ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారా? అవును మీరు విన్న‌ది నిజ‌మే. త‌న‌పై దాడికి య‌త్నించే జీవుల‌పై బాంబులేసే కీట‌కం ఒక‌టి భూమిపై ఉంది. దానిపేరే గ్రౌండ్ బీటిల్‌. దీనికున్న‌ ర‌క్ష‌ణ వ్య‌వ‌స్థ‌ను చూసి ‘బాంబార్డియర్ బీటిల్’ అని పిలుస్తున్నారు. అంటార్కిటికా మిన‌హా భూమిపై ఉన్న ప్ర‌తి ఖండంలో ఈ కీట‌కానికి సంబంధించిన 500 జాతులున్నాయి.

ఈ బీటిల్ శ‌రీరంపై పెంకులాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఏదైనా జీవి దాడిచేసేందుకు వ‌చ్చిన‌ప్పుడు వెంట‌నే గాల్లోకి ఎగుర‌లేదు. త‌న‌ను తాను ర‌క్షించేందుకు ర‌సాయ‌న బాంబుల‌ను వ‌దులుతుంది. ఇది విడుద‌ల చేసే రసాయన స్ప్రే కారణంగా మరే ఇతర జీవి దీన్ని వేటాడ‌దు. దీని పొత్తిక‌డుపులోనే విష‌పూరిత వాయువులుంటాయి.

రెండు వేర్వేరు గ్రంథుల‌నుంచి ఆక్సిజ‌న్‌, హైడ్రోక్వినోన్ విడుద‌ల‌వుతాయి. ఇవి రెండూ క‌లిసి అతి ప్ర‌మాద‌ర‌క బెంజోక్వినోన్‌గా మారుతుంది. బీటిల్‌ ఈ హానికార‌క ర‌సాయనాన్ని 20 సార్లు విడుద‌ల చేస్తుంది. ఈ ర‌సాయనం వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్ర‌త‌తో బాంబులాగా పాప్ అనే శ‌బ్ధం చేస్తూ విడుద‌ల‌వుతుంది. ఇది ఇత‌ర జీవుల‌కు చికాకు క‌లిగిస్తుంది. దీంతో ఈ బీటిల్‌ను వేటాడేందుకు ఇత‌ర జీవులు జంకుతాయి. ఆ లోగా బీటిల్స్ అక్క‌డినుంచి ఎగిరిపోతాయి.

Predators be warned! The bombardier beetle has an explosive defense. It mixes chemicals w/ catalysts in the rear of its abdomen, producing a chemical reaction that blasts out a noxious spray at 212°F! It even detonates after being gulped to be thrown back up to live another day. pic.twitter.com/RzjMnVb8oh

— American Museum of Natural History (@AMNH) March 24, 2018