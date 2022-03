Russia | రష్యాపై యాపిల్ కంపెనీ ఆంక్షలకు ఇదే రెస్పాన్స్.. అంటూ ఈ వ్యక్తి చేసిన పని వైరల్!

March 5, 2022 / 09:26 PM IST

ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాపై పలు దేశాలు ఆంక్షలు విధిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. యూరప్ దేశాలతోపాటు అమెరికా.. అలాగే ఈ దేశాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ టెక్ సంస్థ యాపిల్ కూడా రష్యాపై కొరడా ఝుళిపించింది.

రష్యాలో ఇకపై తమ కంపెనీ ఉత్పత్తులను అమ్మబోమని యాపిల్ ప్రకటించింది. దీనిపై కోపం తెచ్చుకున్న ఒక రష్యా పౌరుడు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. యాపిల్ కంపెనీపై కోపంతో తన ఐపాడ్‌ను కింద పెట్టి సుత్తితో కొట్టి పగలగొట్టేశాడు. ‘‘మీ ఆంక్షలు ఇదే మా సమాధానం’’ అంటూ ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు.

అమెరికా విధించిన ఆంక్షలన్నింటికీ ఇదే తమ సమాధానం అని చెప్పిన సదరు రష్యన్.. ‘‘మాకు మీరంటే భయం లేదు. మీ అందమైన వస్తువులు లేకపోయినా మేం బతకగలం’’ అని చెప్పాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. రష్యాపై ఒక్క యాపిల్ కంపెనీనే కాదు. సోషల్ మీడియా వేదికలైన యూట్యూబ్, ఫేస్‌బుక్ తదితర కంపెనీలు కూడా ఆంక్షలు విధించాయి.

More fallout from Apple's decision to stop selling its products in Russia

"Here's our response to American sanctions! We don't fear you! We'll live without your nice 'pretty' things!" pic.twitter.com/MDFzSqAyva

— Francis Scarr (@francska1) March 2, 2022