March 28, 2022 / 09:49 PM IST

మ‌హీంద్రా గ్రూప్స్ చైర్మ‌న్ ఆనంద్ మ‌హీంద్ర ట్విట‌ర్‌లో మంచి మంచి మోటివేష‌న్ వీడియోల‌ను షేర్ చేస్తుంటారు. సోమ‌వారం ఆయ‌న పిల్లి, కాకి వీడియో ట్వీట్‌ చేశారు. ఓ పిల్లి ఆహారాన్ని రెండు కాకులు టీంగా ఏర్ప‌డి దోచుకుంటాయి. మొద‌ట ఓ కాకి పిల్లి త‌ల‌పై పొడుస్తుంది. దీంతో ఆ పిల్లి కాకిపైకి వెళ్తుంది. మ‌రో కాకి వ‌చ్చి ఆహారాన్ని ఎత్తుకెళ్తుంది. ఈ వీడియోలో కాకుల్లా క‌లిసి ప‌నిచేస్తే మంచి ఫ‌లితాలు సాధించొచ్చ‌ని ఆనంద్‌మ‌హీంద్రా ట్వీట్ చేశారు.

కాసేప‌టికే ఆనంద్ మ‌హీంద్రా మ‌రో వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో రేసింగ్ కారు ట్రాక్ మీద ఉండ‌గానే కొంత‌మంది వేగంగా వ‌చ్చి టైర్లు మారుస్తుంటారు. ఇది కూడా టీంవ‌ర్క్‌కు మంచి ఉదాహ‌ర‌ణ అని ఆనంద్‌మ‌హీంద్రా ట్వీట్ చేశారు. ఏ పనిలోనైనా మంచి ఫ‌లితాలు పొందాలంటే టీం వ‌ర్క్ ముఖ్య‌మ‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు. క‌లిసిక‌ట్టుగా ప‌నిచేస్తే ఏదైనా సాధించొచ్చ‌ని చెప్పారు.

Remember…you’re always going to be more effective if you work collaboratively with a team.. 😊 #MondayMorning pic.twitter.com/lsKKKuJbcc

My last tweet was light hearted so here’s a serious illustration of the value of coordinated teamwork. The perfect Pit Stop. Old clip but always relevant. Make sure you know your team members & you’re part of the solution…#MondayMotivation

pic.twitter.com/rXrPmZm6d3

— anand mahindra (@anandmahindra) March 28, 2022