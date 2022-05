Marriage | 37 వేల అడుగుల ఎత్తులో.. విమానంలోనే పెళ్లి చేసుకున్న ప్రేమికులు.. వీడియో వైరల్!

May 3, 2022 / 05:27 PM IST

ఇద్దరు ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. కుటుంబాలను కూడా ఒప్పించారు. ఊళ్లో పెళ్లికి అంతా సిద్ధం చేసుకున్నారు. పెళ్లి మండపానికి వెళ్లడానికి విమానం టికెట్లు కూడా బుక్ చేసుకున్నారు. కానీ ఆ విమానం ఆలస్యమైంది. చివరకు వాతావరణం బాగలేని కారణంగా క్యాన్సిల్ అయింది. ఏంట్రా ఈ ఖర్మ.. అనుకున్నారు జెరెమీ సాల్డా, పామ్ ప్యాటర్‌సన్.

వీళ్లిద్దరూ అమెరికాలోని ఓక్లహామాకు చెందిన వాళ్లు. విమానం క్యాన్సిల్ అవడంతో ఏం చేయాలో వాళ్లకు తెలియలేదు. వాళ్లతోపాటు క్రిస్ అనే మరో వ్యక్తి కూడా క్యాన్సిల్ అయిన విమానం ఎక్కాల్సి ఉంది. విమానం క్యాన్సిల్ వార్త విని టెన్షన్ పడుతున్న జంట పెళ్లి దుస్తుల్లో ఉండటం చూసి ఏమైందని అడిగాడు. వాళ్ల సమస్య విన్న అతను తనకు పెళ్లి చేపించే అర్హత ఉందని, కావాలంటే సాయం చేస్తానని చెప్పాడు.

అదృష్టం కలిసొచ్చి ముగ్గురికీ ఒకే విమానంలో సీట్లు దొరికాయి. అయితే ఆ విమానం సిటీకి మరో చివర ఉంది. దాంతో ఉబెర్ బుక్ చేసుకొని వేగంగా అక్కడకు చేరుకున్నారు. విమానం ఎక్కగానే అక్కడ కనిపించిన ఫ్లైట్ అటెండెంట్ జూలీ రేనాల్డ్స్‌కు తమ సమస్య చెప్పింది పామ్. తమ వద్ద పెళ్లి జరిపించడానికి చర్చిలో అనుమతి పొందిన క్రిస్ ఉన్నట్లు కూడా చెప్పారు.

కొంచెం సహకరిస్తే విమానంలోనే పెళ్లి తంతు ముగిస్తామని అడిగారు. ఇదే విషయాన్ని పైలట్‌కు చెప్పగానే అతను ‘‘ఓకే.. తప్పకుండా చేద్దాం’’ అన్నాడు. అంతే విమానం గాల్లోకి లేచిన తర్వాత 37 వేల అడుగుల ఎత్తులో పామ్, జెరెమీ సాల్డా ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకొని ఒక్కటయ్యారు. విమానం ల్యాండ్ అయ్యాక అందరూ కలిసి ఫొటో దిగారు. అదే విమానంలో ఉన్న ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్ ఈ పెళ్లి ఫొటోలు కూడా తీశాడు. ప్రస్తుతం ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Remember Chris, the ordained minister? Turns out he also works in broadcasting and was carrying on his A/V equipment! Needless to say, this special moment was captured for Pam and Jeremy to cherish forever. 🥰 pic.twitter.com/hv6aGBskSm

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) April 30, 2022