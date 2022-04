April 10, 2022 / 08:29 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మ‌హేశ్‌బాబు కూతురు సితార ఇటీవ‌ల వివిధ పాట‌ల‌పై డ్యాన్స్ చేస్తూ సోష‌ల్‌మీడియాలో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది. మ‌హేశ్‌బాబు కొత్త సినిమా స‌ర్కారువారి పాట‌లోని క‌ళావ‌తి సాంగ్‌పై చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో ఇప్ప‌టికే చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. తాజాగా, శ్రీరామ‌న‌వ‌మిని పుర‌స్క‌రించుకుని సితార చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.

శ్రీరామ‌న‌వ‌మి సంద‌ర్భంగా సాంప్ర‌దాయ దుస్తుల్లో సితార త‌ళుక్కుమ‌న్న‌ది. రాముడి గొప్ప‌ద‌నం గురించి తెలిపే శ్లోకంపై కూచిపూడి డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ వీడియోను మ‌హేశ్‌బాబు ట్విట‌ర్‌లో పెట్టారు. అలాగే, కింద కామెంట్ కూడా చేశారు. ‘సీతూ పాప క‌ళ‌ప‌ట్ల నీకున్న అంకిత‌భావం నాకు విస్మ‌యం క‌లిగిస్తోంది. న‌న్ను మ‌రింత గ‌ర్వ‌ప‌డేలా చేశావు. సీతూపాప‌కు ఇంత మంచిగా నృత్యం నేర్పినందుకు అరుణభిక్షుగారు, మ‌హ‌తీభిక్షుగారు మీకు థ్యాంక్స్’ అని మ‌హేశ్‌బాబు కామెంట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Sitara’s first Kuchipudi dance recital… Couldn’t be happier to present it on this auspicious day of #SriRamaNavami. This Shloka speaks of the greatness of Lord Rama! pic.twitter.com/QKYHqOmXX5

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 10, 2022