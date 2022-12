December 2, 2022 / 07:16 PM IST

South Korea Youtuber : ముంబైలో ఇద్ద‌రు యువ‌కులు త‌నను లైంగికంగా వేధించార‌ని ద‌క్షిణ‌ కొరియా యూట్యూబ‌ర్ హోజియాంగ్ పార్క్ పెట్టిన వీడియో వైర‌ల్ అయింది. తాజాగా ఆమె త‌న‌ను కాపాడిన ఇద్ద‌రు యంగ్‌స్ట‌ర్స్‌కు థ్యాంక్స్ చెప్తూ సోష‌ల్‌మీడియాలో కొన్ని ఫొటోలు, ఒక‌ వీడియో పోస్ట్ చేసింది. ఆమె వాళ్ల‌తో క‌లిసి లంచ్ చేస్తున్న‌ ఫొటోలు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

‘న‌న్ను కాపాడడంతో పాటు వీడియో పోస్ట్ చేయ‌డంలో సాయ‌ప‌డిన‌ ఇద‌ర్దు భార‌తీయ యువ‌కులు అథ‌ర్వ‌, ఆదిత్య‌తో లంచ్ టైమ్’ అంటూహోజియాంగ్ త‌న‌ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చింది. మ‌రొక వీడియోలో ‘చివ‌ర‌కు ఇద్ద‌రు భార‌తీయ హీరోల‌ను క‌లుసుకున్నా’ అని సంతోషంతో చెప్పింది.

ముంబైలోని ఒక వీధిలో హోజియాంగ్ లైవ్ వీడియో చేస్తుండ‌గా ఒక వ్య‌క్తి ఆమెకు ద‌గ్గ‌ర‌గా వ‌చ్చాడు. ఆమె ప్ర‌తిఘ‌టిస్తున్నా కూడా ఆమె చేయి పట్టుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత కూడా స్నేహితుడితో కలిసి ఆమెను బండి మీద వెంబ‌డించాడు. త‌న‌కు ఎద‌రైనా వేధింపుల గురించి హోజియాంగ్ ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ పెట్టింది. దాంతో, ఆమెను లైంగికంగా వేధించిన‌వాళ్ల‌పై చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాలని చాలామంది సోష‌ల్‌మీడియా వేదిక‌గా ముంబై పోలీసుల‌ను కోరారు. వీడియో ఆధారంగా మొబిన్ చంద్ మొహ‌ద్ షేక్, న‌కిబ్ స‌ద‌రిల‌యం అన్సారీ అనే ఇద్ద‌రు యువ‌కుల‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Finally meeting with Indian heroes💜

Be my guess for the lunch today! pic.twitter.com/Um3lOeeciT

— Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) December 2, 2022