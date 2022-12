December 27, 2022 / 04:52 PM IST

Indian Army : స‌రిహ‌ద్దుల్లో విధుల్లో ఉండే భార‌త సైనికులు శ‌త్రువుల దాడితో పాటు అప్పుడ‌ప్పుడు క‌ష్ట‌మైన వాతావార‌ణ‌ ప‌రిస్థితుల‌ను కూడా ఎద‌ర్కొంటారు. ఇది అస‌లే శీతాకాలంలో కావ‌డంతో క‌శ్మీర్‌లో మంచు బాగా కురుస్తోంది. అయినా కూడా సైనికులు ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా న‌డుము లోతు మంచు గుండా సాగుతూ చిద్విలాసం చిందించిన భార‌త సైనికుడి వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను మేజ‌ర్ జ‌న‌ర‌ల్ రాజు చౌహ‌న్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ‘ఈ యువ సైనికుడి ముఖం మీద చిరున‌వ్వును చూడండి’ అంటూ దానికి క్యాప్ష‌న్ పెట్టారాయ‌న‌. వీడియోలో ఒక సైనికుడు న‌డుము లోతున్న మంచులో ఇరుక్కుపోతాడు. తుపాకీ సాయంతో మంచును తొల‌గించేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తాడు. అయినా ముందుకు క‌ద‌ల‌డం సాధ్యం కాక‌పోవ‌డంతో మ‌రొక సైనికుడికి త‌న తుపాకీ అందిస్తాడు. బ‌య‌టికి వ‌చ్చాక త‌న గ‌న్ తీసుకొంటాడు. ఆ త‌ర్వాత ఇద్ద‌రూ క‌లిసి ముందుకు సాగిపోతారు.

ఈ వీడియో చూసిన‌వాళ్లంతా ఆ సైనికుడి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టికే ల‌క్ష మందికి పైగా చూశారు. 8 వేల మంది లైక్ చేశారు.

Notice the smile on face of this young soldier 🇮🇳 pic.twitter.com/emejbSmbNP

— Maj Gen Raju Chauhan, VSM (veteran)🇮🇳 (@SoldierNationF1) December 25, 2022