Daring Midnight Rescue: అర్ధరాత్రి వేళ నదిలో చిక్కుకున్న యువకులు… రక్షించిన ఆర్మీ

May 9, 2022 / 06:25 PM IST

శ్రీనగర్‌: అర్ధరాత్రి వేళ నదిలో చిక్కుకున్న ఇద్దరు యువకులను ఆర్మీ రక్షించింది. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కిషాత్‌వార్‌ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది. సోహల్ గ్రామం సమీపంలో చీనాబ్ నదిని జేసీబీ ద్వారా దాటేందుకు ఇద్దరు యువకులు శనివారం రాత్రి ప్రయత్నించారు. అయితే నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరుగడంతో జేసీబీ ముందుకు కదలలేకపోయింది. దీంతో నది మధ్యలో ఆ యువకులు చిక్కుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక అధికారులు, పోలీసులు, ఆర్మీకి సమాచారం ఇచ్చారు.

దీంతో ఆర్మీకి చెందిన 17 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్‌ బెటాలియన్‌ సైనికులు అర్ధరాత్రి వేళ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. యువకులు నది మధ్యలో చిక్కుకున్న ప్రాంతానికి వారు చేరుకున్నారు. వారిద్దరిని జేసీబీపైకి చేరాలని చెప్పారు. నదికి ఇరువైపులా ఎత్తులో పెద్ద తాడు కట్టారు. ఒక జవాన్‌ ఆ తాడు ఆసరాతో ఆ యువకుల వద్దకు చేరుకుని వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చాడు. అక్కడ గుమిగూడిన స్థానికులు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను ఎంతో ఉత్కంఠతో వీక్షించారు.

మరోవైపు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను ఆర్మీ ఉత్తర కమాండ్‌ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. చీనాబ్‌ నదిలో రాత్రి వేళ చిక్కుకున్న యువకులను సైనికులు రక్షించినట్లు అందులో పేర్కొంది. కాగా, ఈ వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. అర్ధరాత్రి వేళ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ నిర్వహించి యువకులను కాపాడిన భారత సైనికుల ధైర్య సాహసాలను నెటిజన్లు కొనియాడారు.

#IndianArmy carried out rescue of two youth stuck in #Chenab river near village Sohal, #Kishtwar , #JammuKashmir . The water level was rising at fast pace, Soldiers rappelled across the river & rescued the youth to safety. @adgpi @Whiteknight_IA @ANI @ABPNews pic.twitter.com/aewQKQLKWJ

#RescueOps #IndianArmy carried out a daring rescue of two youths who got stuck in river #Chenab near Vill Sohal, Paddar of #Kishtwar distt. As the water level was rising at fast pace ,Soldiers rappelled across the river and rescued the youth to safety.@adgpi @NorthernComd_IA pic.twitter.com/jqXqlPyWfz

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) May 8, 2022