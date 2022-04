April 3, 2022 / 09:56 PM IST

బ్యూరోక్రాట్స్ అప్పుడ‌ప్పుడూ త‌మ‌లోని క‌ళ‌ను బ‌య‌ట‌పెడుతుంటారు. పాట‌లు, డ్యాన్స్‌తో ఆకట్టుకుంటారు. కేర‌ళలో ఓ జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ చేసిన డ్యాన్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆమె విద్యార్థుల‌తో కలిసి ఫ్లాష్‌మాబ్ చేసి, దుమ్ములేపారు. ఈ వీడియో చూసి నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

కేర‌ళ రాష్ట్రంలోని పతనంతిట్ట జిల్లా కలెక్టర్ దివ్య ఎస్ అయ్య‌ర్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్శిటీ యూనియన్ ఆర్ట్స్ ఫెస్టివల్ కోసం ఏర్పాట్ల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షించేందుకు వ‌చ్చారు. అక్క‌డ కాథోలికేట్ క‌ళాశాల విద్యార్థినులు ఫ్లాష్‌మాబ్ చేస్తున్నారు. వాళ్లు పిల‌వ‌గానే క‌లెక్ట‌ర్ వెళ్లి డ్యాన్స్ చేశారు. ‘గోలియోన్ కీ రాస‌లీలా రామ్‌లీలా’ చిత్రంలోని న‌గాడా పాట‌పై అదిరిపోయే స్టెప్పులేశారు. దివ్య ఎస్ అయ్య‌ర్ చిన్న‌ప్పుడే కూచిపూడి, ఒడిస్సీ, కథాకళి, క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు. అందుకే విద్యార్థినులు పిల‌వ‌గానే వెళ్లి డ్యాన్స్ చేశాన‌ని ఆమె చెప్పారు.

#Kerala: video of #Pathanamthitta #collector DrDivya S Iyer #IAS dancing with college students will bring a smile on your face. 2many who asked why no hesitation to perform she replied,“why am I expected to be hesitant.“ #MGUniversity youthfest

Video courtesy: Vishnu Panackal pic.twitter.com/fUEhGcL1f3

— Neethu Reghukumar (@Neethureghu) April 1, 2022