Watch: వెలుగులు విరజిమ్ముతూ… ఆకాశం నుంచి రాలి పడిన చైనా రాకెట్‌ శిథిలాలు

July 31, 2022 / 04:37 PM IST

బీజింగ్‌: శనివారం అర్ధరాత్రి వేళ ఆకాశంలో వింత కాంతులు కనిపించాయి. మలేషియాలోని కుచింగ్ నగరంపై వెలుగులు విరజిమ్మాయి. తొలుత వీటిని ఉల్కలుగా భావించారు. అయితే ఇటీవల చైనా ప్రయోగించిన రాకెట్‌ శిథిలాలుగా నిర్ధారణ అయ్యింది. శనివారం అర్ధ రాత్రి వేళ భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించిన చైనా రాకెట్ శిథిలాలు హిందూ మహా సముద్రంలో రాలి పడ్డాయి.

ఈ సందర్భంగా మండుతూ రంగు రంగుల కాంతులీనిన రాకెట్‌ శిథిలాలను తూర్పు ఆసియా, ఆగ్నేసియా దేశాలకు చెందిన పలువురు తమ మొబైల్‌ ఫోన్లలో రికార్డు చేశారు. తొలుత వాటిని ఉల్కలుగా వారంతా భావించారు. అయితే చైనా రాకెట్‌ శిథిలాలు అని నాసాతోపాటు పలువురు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. మరోవైపు ఈ వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, జూలై 24న లాంగ్ మార్చ్ 5బీ రాకెట్‌ను చైనా లాంచ్ చేసింది. అంతరిక్షంలో నిర్మిస్తున్న కొత్త చైనీస్ స్పేస్ స్టేషన్‌కు ప్రయోగశాల మాడ్యూల్‌ను 23 టన్నుల భారీ రాకెట్‌ ద్వారా పంపింది. అయితే ఈ ప్రయోగం గురించి ముందుగా సమాచారం ఇవ్వకపోవడంపై అమెరికా మండిపడింది. భారీ రాకెట్‌ శిథిలాలు భూమిపై ఎక్కడ పడతాయో అన్నది తెలియకపోవడం వల్ల భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

Looks like that Chinese rocket just burned up over Malaysia. Now wait to hear what big pieces splashed/thumped to Earth. https://t.co/SVh2UXVIyG

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) July 30, 2022