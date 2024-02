KTR | యువ శాసనసభ్యురాలిని కోల్పోవడం బాధాకరం: కేటీఆర్‌

February 23, 2024 / 09:09 AM IST

హైదరాబాద్‌: కంటోన్మెంట్‌ ఎమ్మెల్యే లాస్య నందిత అకాల మరణం పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. లాస్య ఇక లేరనే అత్యంత విషాదకరమైన, షాకింగ్‌ న్యూస్‌ తెలుసుకున్నానని చెప్పారు. దాదాపు వారం క్రితమే ఆమెను పరామర్శించానని, అంతలోనే మళ్లీ ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందడం బాధాకరమన్నారు. చాలా మంచి నాయకురాలిగా ఉన్న యువ శాసనభ్యురాలిని కోల్పోవడం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి తీరని నష్టమని చెప్పారు. ఈ విషాద సమయంలో ఆమె కుటుంబం, స్నేహితులకు బలం చేకూర్చాలని ప్రార్థించారు.

This was about a week ago. Just now heard the absolutely tragic & shocking news that Lasya is no more !!

Woke up to the devastating loss of the young legislator who was a very good leader in the making

My heartfelt prayers for strength to her family and friends in this terrible… https://t.co/CqpfrxMweU

— KTR (@KTRBRS) February 23, 2024