May 21, 2023 / 10:09 AM IST

హైదరాబాద్‌: ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ (Minister KTR) అమెరికా పర్యటనలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతున్నది. తెలంగాణలో ఉన్న వ్యాపార అనుకూల వాతావరణానికి ఫిదా అవుతున్న దిగ్గజ కంపెనీలు హైదరాబాద్‌లో తమ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకువస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఐటీ అనుబంధ సేవా రంగంలో హైదరాబాద్‌లో (Hyderabad) సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు బెయిన్‌ క్యాపిటల్‌ (Bain Capital) గ్రూప్‌నకు చెందిన వీఎక్స్‌ఐ గ్లోబల్‌ సొల్యూషన్స్‌ (VXI Global Solutions) ప్రకటించింది. మంత్రి కేటీఆర్‌తో సమావేశం అనంతరం సంస్థ చీఫ్‌ హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ ఆఫీసర్‌ (CHRO) ఎరికా బోగర్‌కింగ్‌ (Erika Bogar King) ఈ మేరకు వెల్లడించారు. దీనిద్వారా 10 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కనున్నాయి. వీఎక్స్‌ఐ గ్లోబల్‌ సొల్యూషన్స్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 42 దేశాల్లో సేవలు అందిస్తున్నది. కాగా, నగరానికి మరో ఐటీ సంస్థ రావడంతో మంత్రి కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తంచేశారు.

A Bain Capital Owned company, @vxiglobal , leading provider of customer experience solutions, with presence in 42 locations across North America, Latin America, Asia, Europe, and the Caribbean, makes a grand… pic.twitter.com/vLBw10kVnL

Another Massive new addition to the rocking Hyderabad ITES sector! 😊

అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ (Technology Centre of Excellence) ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మండీ హోల్డింగ్స్‌ (Mondee Holdings) సంస్థ ప్రకటించింది. హూస్టన్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌తో మండి హోల్డింగ్స్‌ వ్యవస్థాపక చైర్మన్‌, సీఈవో ప్రసాద్‌ గుండుమోగుల (Prasad Gundumogula) సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చారు. దీనిద్వారా 2 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయి.

New Investment – More Jobs!

Mondee Holdings to set up a Technology Centre of Excellence in Telangana generating employment for about 2000 people.

The announcement was made after Prasad Gundumogula, Founder, Chairman, CEO of Mondee Holdings, along with the leadership team, met… pic.twitter.com/9rt6J3yONh

