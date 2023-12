Sonia Gandhi | రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రమాణస్వీకారానికి సోనియా గాంధీ!

December 6, 2023 / 03:01 PM IST

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి(Revanth Reddy) రేపు ప్రమాణ స్వీకారం(Swearing ceremony) చేయ‌నున్నారు. హైద‌రాబాద్‌లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం జరుగనుంది. గవర్నర్ తమిళిసై రేవంత్ రెడ్డితో ప్రమాణం చేయించనున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్‌ పర్సన్‌ సోనియా గాంధీ(Sonia Gandhi) హాజ‌ర‌య్యే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

Congratulations to Telangana’s CM Designate, @revanth_anumula.

Under his leadership, the Congress govt will fulfill all its Guarantees to the people of Telangana and build a Prajala Sarkar. pic.twitter.com/ExfUlqY8Ic

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 6, 2023