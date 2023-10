October 18, 2023 / 01:00 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌పై రిలీజైన కొత్త సాంగ్ కేక పుట్టిస్తోంది. ఉక్కు గుండెనొక్క‌సార‌న్న తాకాల‌ని ఉన్న‌దే.. ఆ బ‌క్క‌ప‌ల్చ‌ని పెయ్యిని హ‌త్తుకోవాల‌ని ఉన్న‌దే అన్న పాటను ఎంపీ సంతోష కుమార్ (MP Santosh Kumar)రిలీజ్ చేశారు. ఆ సాంగ్ చాలా థ్రిల్లింగ్‌గా ఉన్న‌ట్లు ఎంపీ సంతోష్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో తెలిపారు. ఆ పాట‌కు చెందిన వీడియోను కూడా ఆయ‌న పోస్టు చేశారు. మైమ‌రింప‌చేస్తున్న ఆ విజువ‌ల్ సాంగ్ తో లెజండ‌రీ నాయ‌కుడు సీఎం కేసీఆర్‌కు నివాళి అర్పించ‌డం థ్రిల్లింగ్ ఉంద‌ని ఎంపీ సంతోష్ అన్నారు. మ‌న‌సుకు హ‌త్తుకునే రీతిలో ఈ పాట‌ను మాట్ల తిరుప‌తి రాశార‌ని, ఈ సాంగ్ వింటే గూజ్‌బంప్స్ త‌ప్ప‌వ‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఇది కేవ‌లం మ్యూజిక్ మాత్ర‌మే కాదు, ఇది వార‌స‌త్వ జ‌ర్నీ అని ఆయ‌న త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో కామెంట్ చేశారు. ఆ మాస్ట‌ర్‌పీస్ పాట‌ను మీరూ విని ఆనందించండి.

So thrilled to unveil a mesmerizing visual tribute to the legendary leader Sri KCR garu. Goosebumps are guaranteed as you immerse yourself in the soul-stirring lyrics penned, composed and sung by Matla Tirupathi garu. This song is not just music; it’s a journey through his… pic.twitter.com/OZ4k3Makgq

