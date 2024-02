February 21, 2024 / 11:48 AM IST

Santosh Kumar: సహజసిద్ధమైన ప్రకృతి సౌందర్యం గురించి, అడవి అందాలను గురించి బీఆర్‌ఎస్‌ నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్‌కుమార్‌ రావు తన అధికారిక ఎక్స్‌ (X) ఖాతాలో ఒక ట్వీట్‌ చేశారు. ‘తడోబా అంధేరి టైగర్‌ రిజర్వ్‌’ లో నిన్న ఓ స్నేహితుడు తీసిన అద్భుతమైన వీడియోలో ప్రకృతి సహజ సౌందర్యాన్ని బంధించాడు అంటూ ఆయన టెక్ట్స్‌ను మొదలుపెట్టారు.

ఆ వీడియోలోని దృశ్యాలు తనను మంత్ర ముగ్ధుడిని చేశాయని, ఒక గంభీరమైన పులి పసందైన విందును ఆరగించి పక్కనే ఉన్న చెరువులో మునిగి రీఫ్రెష్‌ అయ్యిందని, అనంతరం ఒడ్డుకు చేరి హూందాగా సేదదీరిందని ఎంపీ జోగినపల్లి ట్వీట్‌ చేశారు. అడవికిగల కట్టిపడేసే ప్రశాంతత కాసేపు తన మనసు దోచిందని, త్వరలో తాను ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.

తడోబా-అంధేరి టైగర్ రిజర్వ్‌లో తన స్నేహితుడి సాహసాలను అసూయతో స్క్రోల్ చేస్తున్నానని ఎంపీ జోగినపల్లి తన ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చారు. ఆ గంభీరమైన పులి దృశ్యం అడవిలోని రహస్య, మచ్చలేని అందాల గురించి తనను కలలు కనేలా చేసిందని పేర్కొన్నారు. ‘కాంట్‌ వెయిట్‌ ఫర్‌ ద ఫుల్‌ డీబ్రీఫ్‌ అండ్‌ జా డ్రాపింగ్‌ స్నాప్‌షాట్స్‌’ అంటూ తన ట్వీట్‌ను ముగించారు.

Enviously scrolling through my friends’ Tadoba-Andhari Tiger Reserve adventure! That majestic tiger sighting has me dreaming of wild escapades and untamed beauty. Can’t wait for the full debrief and jaw-dropping snapshots! 🐅 pic.twitter.com/JkU39Q40LX

Nature’s raw beauty captured in this mesmerizing videos by a friend in #TadobaAndhariTigerReserve yesterday, watch as a majestic tiger indulges in its well-deserved feast, takes a refreshing dip in the pond, and lounges gracefully on the banks. A glimpse into the wild’s… pic.twitter.com/wTQKU85gqV

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) February 21, 2024