May 9, 2022 / 12:50 PM IST

హైద‌రాబాద్ : యంగ్ ఇండియా క‌ల సాకారం కావాలంటే.. కుల‌, మ‌తాల‌ను ప‌క్క‌న పెట్టాల‌ని మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా సూచించారు. ఆ త‌ర్వాత ప్ర‌పంచంలోని అత్యుత్త‌మైన వాటితో పోటీ ప‌డాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. డెవ‌ల‌ప్‌మెంటల్ నేష‌న‌లిజ‌మ్ యువ‌త ఎంజెడాగా ఉండాల‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. భార‌త‌దేశాన్ని ప్ర‌పంచంలోనే స‌ముచిత స్థానంలో నిలిపేందుకు దారుల‌ను వెతుక్కోవాల‌న్నారు. ఇది ఇప్ప‌టికీ కాక‌పోతే ఎప్ప‌టికీ కాదు అని కేటీఆర్ త‌న‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

“Developmental Nationalism” should be the agenda of youngsters. India has to find its rightful place in the first world 🇮🇳

To realise this young India needs to aspire & compete with the best in the world setting aside our parochial religious/caste divisions

It’s now or never👍 https://t.co/LL3GmQT6DT

— KTR (@KTRTRS) May 9, 2022