July 31, 2022 / 06:03 PM IST

హైద‌రాబాద్ : బాలీవుడ్ న‌టుడు సోనూసూద్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ‌ల మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. సోనూసూద్ భాయ్.. మీకు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు.. మీరు మాన‌వ‌త్వంతో మీ ప‌నిని కొన‌సాగించండి.. మీ స్ఫూర్తిని కూడా అలాగే కొన‌సాగించండి అని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మీకు మ‌రింత శ‌క్తి రావాల‌ని కోరుకుంటున్నాన‌ని కేటీఆర్ తెలిపారు.

Many returns of the day @SonuSood bhai 🎉 Keep up the humanitarian work & continue to inspire

More power to you 👍 pic.twitter.com/xoqU9zOe40

— KTR (@KTRTRS) July 31, 2022