March 13, 2023 / 12:52 PM IST

Naatu Naatu Song | ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ( RRR Movie )లోని నాటు నాటు పాట‌( Naatu Naatu Song)కు ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ కేటగిరీలో ఆస్కార్ అవార్డు( Oscar Award ) ద‌క్కిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ టీమ్‌కు తెలంగాణ డిజిట‌ల్ మీడియా( Telangana Digital Media ) డైరెక్ట‌ర్ కొణ‌తం దిలీప్( Konatham Dileep ) శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ సాంగ్‌ను రాసిన చంద్ర‌బోస్‌( Chandrabose )కు కూడా ఆయ‌న కంగ్రాట్స్ చెప్పారు.

అయితే ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ విడుద‌ల సంద‌ర్భంగా రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్య‌క్షుడు బండి సంజ‌య్( Bandi Sanjay ) చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌ను కొణ‌తం దిలీప్ గుర్తు చేశారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంపై అనుచిత వ్యాఖ్య‌లు చేసిన ఇలాంటి ద్వేషపూరిత వ్య‌క్తుల‌ను దూరంగా ఉంచుదాం అని పేర్కొన్నారు.

ఈ ట్వీట్‌పై కేటీఆర్( KTR ) స్పందించారు. నాటు నాటు పాట‌కు మోదీ వ‌ల్లే అవార్డు వ‌చ్చిందని ఇలాంటి మ‌తోన్మాద వ్య‌క్తులు చెప్పుకుంటారేమోన‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Not before long, the SAME Bigot will tell you the Award was given only because of Modi 😂 https://t.co/8Z0hp6FETl

— KTR (@KTRBRS) March 13, 2023