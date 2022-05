May 8, 2022 / 10:22 AM IST

హైదరాబాద్‌: ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మ‌రోసారి ఆస్క్ కేటీఆర్ (Ask KTR) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ట్విటర్‌ వేదికగా కేటీఆర్‌ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. మీతో ముచ్చటించడానికి ఎదురుచూస్తున్నానని మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Been a while now. Let’s do an #AskKTR session today at 12 noon

Look forward to engaging with you all

— KTR (@KTRTRS) May 8, 2022