May 12, 2022 / 02:25 PM IST

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్య‌క్షుడు బండి సంజ‌య్‌పై టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిప‌డ్డారు. సంజ‌య్‌వి హాస్యాస్ప‌ద‌మైన‌, ఆధార ర‌హిత‌మైన ఆరోప‌ణ‌లు అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. సంజ‌య్.. ఆధారాలుంటే నిరూపించు.. లేదంటే క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పాల‌ని డిమాండ్ చేశారు. ప్ర‌చారం కోసం సంజ‌య్ వాక్చాతుర్యం ప్ర‌ద‌ర్శించొద్దు. నిరాధార ఆరోప‌ణ‌లు ఆప‌క‌పోతే న్యాయ‌ప‌ర‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌ని కేటీఆర్ హెచ్చ‌రించారు.

BS Kumar, if you don’t stop this ludicrous, baseless & irresponsible allegations, I’ll be constrained to take legal action

If you have an iota of evidence to prove what you allege, please put it in public domain or else apologise publicly for this BS rhetoric https://t.co/YaskNVfJqj

— KTR (@KTRTRS) May 12, 2022