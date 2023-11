November 24, 2023 / 10:10 AM IST

హైదరాబాద్‌: డీప్‌ఫేక్‌పై బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు, సోషల్‌ మీడియా వారియర్స్‌ను మంత్రి కేటీఆర్‌ (Minister KTR) అప్రమత్తం చేశారు. పోలింగ్‌ సమీపిస్తుండటంతో డీప్‌ఫేక్‌లు (Deep Fake) చాలా రావొచ్చని హెచ్చరించారు. ఓటమి అంచున ఉన్న స్కాంగ్రెస్‌ (Scamgress) డీప్‌ఫేక్‌తో దుష్ప్రచారం చేస్తుందని తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ సైనికులు అప్రమత్తతో ఉండి ఓటర్లను చైతన్యపరచాలని ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా సూచించారు.

Want to alert @BRSparty cadre and all SM Soldiers

There will be many False/Deep Fake Videos & other forms of Nonsensical Propaganda over the next few days from Scamgress scammers

Let us make sure no gullible voter falls into their trap

Jai Telangana ✊#TelanganaWithKCR

— KTR (@KTRBRS) November 24, 2023