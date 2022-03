March 13, 2022 / 10:14 AM IST

హైద‌రాబాద్ : ఏఐజీ చైర్మ‌న్ నాగేశ్వ‌ర్ రెడ్డికి రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. విశిష్ట విద్యావేత్త అవార్డుకు నాగేశ్వ‌ర్ రెడ్డి ఎంపిక‌య్యారు. అమెరిక‌న్ గ్యాస్ట్రో ఎంట‌రాలాజిక‌ల్ అసోసియేష‌న్ ఈ అవార్డును ప్ర‌క‌టించింది. వైద్య రంగంలో నాగేశ్వ‌ర్ రెడ్డి అనేక సేవ‌లందిస్తున్నారంటూ హ‌రీశ్ రావు ట్వీట్ చేశారు. అవార్డు అందుకున్న తొలి భార‌తీయుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి కావ‌డం గ‌ర్వ‌కార‌ణ‌మ‌ని హ‌రీశ్‌రావు తెలిపారు.

My best wishes to Asian Institute of Gastroenterology chairman Dr. Nageshwar Reddy Garu for being the first clinician scientist from India to be conferred with the “Distinguished Educator Award” by The American Gastroenterologist Association (AGA) https://t.co/QBdmFCcoAj

