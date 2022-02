February 14, 2022 / 05:42 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ అర్బ‌న్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసింది. మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్‌, జ‌డ్చ‌ర్ల‌, భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీల‌తో క‌లిపి అభివృద్ధి సంస్థ‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు ఉత్త‌ర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు మున్సిపాలిటీల ప‌రిస‌ర గ్రామాల‌తో క‌లిపి అర్బ‌న్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్, మున్సిపాలిటీ, ప‌ట్ట‌ణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌కు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.

My heartfelt thanks to Hon’ble Chief Minister Sri KCR Garu & Hon’ble MA&UD Minister Sri @KTRTRS Garu for declaring “Urban Development Area” for Mahabubnagar Town & its immediate surroundings in Mahabubnagar District consisting of 3 ULBs & 142 peripheral villages. pic.twitter.com/hMMx2oF1C2

— V Srinivas Goud (@VSrinivasGoud) February 14, 2022