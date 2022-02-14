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Home Telangana Mahabubnagar Urban Development Authority Will Establish By Trs Govt 451658

మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ ఉడా ఏర్పాటు.. సీఎం కేసీఆర్‌కు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు

హైద‌రాబాద్ : మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ అర్బ‌న్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ఉత్త‌ర్వులు జారీ చేసింది. మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్‌, జ‌డ్చ‌ర్ల‌, భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీల‌తో క‌లిపి అభివృద్ధి సంస్థ‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు ఉత్త‌ర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు మున్సిపాలిటీల ప‌రిస‌ర గ్రామాల‌తో క‌లిపి అర్బ‌న్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్, మున్సిపాలిటీ, ప‌ట్ట‌ణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌కు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.

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