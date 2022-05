May 9, 2022 / 03:30 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మ‌ల్టీ నేష‌న‌ల్ కంపెనీల‌కు హైద‌రాబాద్ కేంద్రంగా నిలిచింద‌ని రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ప్ర‌గ‌తి భ‌వ‌న్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌ను గ్రిడ్ డైన‌మిక్స్ సీఈవో లివ్ చిట్జ్‌తో పాటు ఆ కంపెనీ ప్ర‌తినిధులు క‌లిశారు. ఈ మేర‌కు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. గ్రిడ్ డైన‌మిక్స్ భార‌త్‌లో మొద‌టి యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ యూనిట్ ఏర్పాటుతో హైద‌రాబాద్‌లో వెయ్యి మందికి ఉపాధి ల‌భిస్తుంద‌న్నారు కేటీఆర్.

Hyderabad continues to be the hotbed for Multinational Companies!! Met with Leonard Livschitz, CEO @GridDynamics a digital transformation company with offices across the US & Europe

GRID DYNAMICS opens its first presence in India with headcount to reach 1,000 by end of the year pic.twitter.com/UdopmoLf0X

— KTR (@KTRTRS) May 9, 2022