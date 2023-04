April 11, 2023 / 10:52 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: నాన్ బీజేపీ రాష్ట్రాల ప‌ట్ల కేంద్రం అనుస‌రిస్తున్న వైఖ‌రిని మంత్రి కేటీఆర్(Minister KTR) త‌ప్పుప‌ట్టారు. ఇవాళ ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించారు. గ‌వ‌ర్న‌ర్ల వ్య‌వ‌స్థ‌ను ర‌ద్దు చేయాల‌ని అభిప్రాయ‌ప‌డుతూ తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వ డిజిటిల్ మీడియా డైరెక్ట‌ర్ కొణ‌తం దిలీప్ చేసిన ట్వీట్‌ను మంత్రి కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌కు కేటీఆర్ త‌న కామెంట్ జోడించారు.

Sad state of affairs where top constitutional posts have become political tools in the hands of Union Govt

Have a look at all Non-BJP Governed states; you will see a similar clear pattern of Non-Cooperation & vengefulness

Is this the Cooperative Federalism model and Team India… https://t.co/kHtvnCjGKm

— KTR (@KTRBRS) April 11, 2023