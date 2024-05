May 24, 2024 / 12:18 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : టీఎస్ ఆర్టీసీ కొత్త లోగో ప్ర‌చారం విష‌యంలో బీఆర్ఎస్ నాయ‌కులు, మ‌ద్ద‌తుదారుల‌పై కేసులు న‌మోదు చేయ‌డం ప‌ట్ల‌ బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీరియ‌స్‌గా స్పందించారు. ఈ అంశంపై ఎక్స్ వేదిక‌గా డీజీపీ ర‌వి గుప్తా, ఆర్టీసీ ఎండీ వీసీ స‌జ్జ‌నార్‌ను కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. కాంగ్రెస్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న‌వారిపై కేసులు ఎందుకు పెట్ట‌లేద‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. ఆర్టీసీ కొత్త లోగో అంటూ ప్ర‌చారం చేసిన ఎన్టీవీ, బిగ్ టీవీ చానెల్స్, వెలుగు దిన‌ప‌త్రిక‌పై కేసులు ఎందుకు పెట్ట‌లేద‌ని అడిగారు. రాజ‌కీయ పెద్ద‌ల మాట‌లు విని వేధిస్తే మిమ్మ‌ల్ని కూడా కోర్టుకు లాగుతామ‌ని కేటీఆర్ హెచ్చ‌రించారు.

Do you have any answers @TelanganaDGP @tgsrtcmdoffice

Why are you not filing cases against the Congress affiliated Handles and media houses NTV, Big TV and Velugu that are THE source and the ones who started showing the new RTC Logo?

If you guys continue this harassment under… https://t.co/B27qlqFXSb

— KTR (@KTRBRS) May 24, 2024