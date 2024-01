KTR new look | కేటీఆర్‌ కొత్త లుక్ అదిరిందిగా..!

January 22, 2024 / 01:44 PM IST

KTR new look: బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ హెయిర్ స్టయిల్‌ ఎప్పుడూ సింపుల్‌గా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆయన కొత్త స్టయిల్‌లో దర్శనమిచ్చారు. జట్టు, గడ్డం పెంచుకుని కొత్త లుక్‌లో సూపర్‌ హీరోలా కనిపిస్తున్నారు. ఈ కొత్త లుక్‌లో ఉన్న ఫొటోను కేటీఆరే స్వయంగా ట్వీట్‌ చేశారు.

అయితే, అది ఆయన ఒరిజినల్‌ ఫొటో కాదు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి చెందిన ఓ వీరాభిమాని కేటీఆర్‌ ఫొటోను పొడవాటి జట్టు, గడ్డంతో ఎడిట్‌ చేసి ఆయనకే పంపించాడట. ఆ ఫొటో బాగా నచ్చడంతో కేటీఆర్‌ దాన్ని తన అధికారిక ఎక్స్‌ (X) ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు.

‘బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని అమితంగా ప్రేమించే ఓ వీరాభిమాని ఎడిట్‌ చేసి పంపిన నా ఫొటోను ట్వీట్‌ చేస్తున్నా’ అనే క్యాప్షన్‌ ఇస్తూ కేటీఆర్‌ ఆ ఫొటోను షేర్‌ చేశారు. దాని కింద ‘నా జట్టు, గడ్డం నేనే ఇలా పెంచుకున్నా’ అని ఓ లైన్‌ రాశారు. దాన్ని నవ్వుతున్న ఎమోజీని ఆడ్‌ చేశారు. కేటీఆర్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Tweeting a digitally edited pic sent by an admirer of the Party

If only I could grow my hair and beard 😁 pic.twitter.com/foqNr7GjV2

— KTR (@KTRBRS) January 21, 2024