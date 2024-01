KTR | టీషర్టులపై చేర్యాల్‌ పెయింటింగ్స్‌.. అభినందించిన కేటీఆర్‌

January 20, 2024 / 09:16 PM IST

KTR | చేర్యాల పెయింటింగ్‌ వేసి రూపొందించిన టీషర్ట్‌లను బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ఆవిష్కరించారు. భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన చేర్యాల్‌ పెయింటింగ్స్‌తో ఇలా టీషర్ట్‌లపైకి తీసుకురావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ అన్నారు. కళల్లో వైవిధ్యం చూపించడం ద్వారా కళాకారుల్లో సృజనాత్మకత పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. చేర్యాల పెయింటింగ్‌తో టీషర్టులను రూపొందించిన రాకేశ్‌, వినయ్‌, సుభాజిత్‌ను అభినందించారు.

I am extremely happy to see the concept of handmade, GI-tagged Cheriyal Painting on T-Shirts.

Diversity in arts brings progress for the artisans. Good job Rakesh, Vinay and Subhajit.

Gift a GI, gift a tradition pic.twitter.com/MtYLuFvCSq

