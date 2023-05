May 20, 2023 / 09:59 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: అమెరికాకు చెందిన అలియంట్ గ్రూపు(Alliant Group) సంస్థ .. హైద‌రాబాద్‌లో కొత్త సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేయున్న‌ది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియ‌ల్ స‌ర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో అలియంట్ సంస్థకు ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆ కంపెనీకి చెందిన సీఈవో ధ‌వ‌ల్ జాద‌వ్‌ను హూస్ట‌న్‌లో మంత్రి కేటీఆర్ క‌లిశారు. క‌న్స‌ల్టింగ్‌, ఫైనాన్షియ‌ల్ స‌ర్వీసెస్‌లో ప‌వ‌ర్‌హౌజ్‌గా పేరుగాంచిన అలియంట్ గ్రూపు .. హైద‌రాబాద్‌లోని బీఎఫ్ఎస్ఐ రంగాన్ని బ‌లోపేతం చేయ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి వెల్ల‌డించారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఆ సంస్థ కొత్త‌గా 9 వేల మందిని రిక్రూట్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.

ట్యాక్స్‌, అకౌంటింగ్‌, ఆడిట్ స‌ర్వీస్‌, ఐటీ టెక్నాల‌జీకి చెందిన యువ‌త‌కు ఇదొక స‌దావ‌కాశం అవుతుంద‌ని మంత్రి తెలిపారు. బీఎఫ్ఎస్ఐ ప‌రిశ్ర‌మ‌కు హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం కేంద్ర బిందువుగా మారుతోంద‌ని, అలియంట్ సంస్థ తీసుకున్న నిర్ణ‌యం ఆ న‌గ‌రంపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని, న‌మ్మ‌కాన్ని చూపుతుంద‌ని మంత్రి త‌న ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించారు.

A huge boost to the Telangana/India BFSI sector!

Met with the very dynamic & exuberant @Dhavaljadav02 CEO of Alliant in Houston today who shared a great news after our discussion@AlliantGroup, a powerhouse in consulting and financial services, is going to rev up BFSI sector of… pic.twitter.com/rJmUFKhywl

— KTR (@KTRBRS) May 20, 2023