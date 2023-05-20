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Alliant Group: హైద‌రాబాద్‌కు అలియంట్ గ్రూపు.. 9 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు: మంత్రి కేటీఆర్

Alliant Group: క‌న్స‌ల్టింగ్‌, ఫైనాన్షియ‌ల్ స‌ర్వీసెస్ కంపెనీ అలియంట్ గ్రూపు .. హైద‌రాబాద్‌లో సెంట‌ర్‌ను ఓపెన్ చేయ‌నున్న‌ది. ఆ కంపెనీ దాదాపు 9 వేల మందికి ఉద్యోగాలు క‌ల్పించ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లించారు. హూస్ట‌న్‌లో ఆ కంపెనీ సీఈవో ధ‌వ‌ల్ జాద‌వ్‌తో కేటీఆర్ భేటీ అయ్యారు.

Alliant Group: హైద‌రాబాద్‌కు అలియంట్ గ్రూపు.. 9 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు: మంత్రి కేటీఆర్

హైద‌రాబాద్‌: అమెరికాకు చెందిన అలియంట్ గ్రూపు(Alliant Group) సంస్థ .. హైద‌రాబాద్‌లో కొత్త సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేయున్న‌ది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియ‌ల్ స‌ర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో అలియంట్ సంస్థకు ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆ కంపెనీకి చెందిన సీఈవో ధ‌వ‌ల్ జాద‌వ్‌ను హూస్ట‌న్‌లో మంత్రి కేటీఆర్ క‌లిశారు. క‌న్స‌ల్టింగ్‌, ఫైనాన్షియ‌ల్ స‌ర్వీసెస్‌లో ప‌వ‌ర్‌హౌజ్‌గా పేరుగాంచిన అలియంట్ గ్రూపు .. హైద‌రాబాద్‌లోని బీఎఫ్ఎస్ఐ రంగాన్ని బ‌లోపేతం చేయ‌నున్న‌ట్లు మంత్రి వెల్ల‌డించారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఆ సంస్థ కొత్త‌గా 9 వేల మందిని రిక్రూట్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు.

ట్యాక్స్‌, అకౌంటింగ్‌, ఆడిట్ స‌ర్వీస్‌, ఐటీ టెక్నాల‌జీకి చెందిన యువ‌త‌కు ఇదొక స‌దావ‌కాశం అవుతుంద‌ని మంత్రి తెలిపారు. బీఎఫ్ఎస్ఐ ప‌రిశ్ర‌మ‌కు హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రం కేంద్ర బిందువుగా మారుతోంద‌ని, అలియంట్ సంస్థ తీసుకున్న నిర్ణ‌యం ఆ న‌గ‌రంపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని, న‌మ్మ‌కాన్ని చూపుతుంద‌ని మంత్రి త‌న ట్వీట్‌లో వెల్ల‌డించారు.

హూస్ట‌న్‌లో ఉన్న అలియంట్ గ్రూపు ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యానికి వెళ్లిన మంత్రి కేటీఆర్‌కు అక్క‌డ ఘ‌న స్వాగ‌తం ల‌భించింది. ఆ కంపెనీ ఉద్యోగులు మంత్రి కేటీఆర్‌కు వెల్క‌మ్ ప‌లికారు. పూల దండ‌లు వేసి ఆహ్వానం ప‌లికారు.

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