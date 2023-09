September 19, 2023 / 04:52 PM IST

Yuvraj Singh : భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్‌ యువ‌రాజ్ సింగ్(Yuvraj Singh) ఎంత గొప్ప ఆల్‌రౌండ‌రో తెలిసిందే. ఈ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ టీ20ల్లో పెద్ద సంచ‌ల‌న‌మే సృష్టించాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా వేదిక‌గా 2007లో జ‌రిగిన పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌(T20 World Cup 2007)లో యూవీ సిక్స‌ర్ల మోత‌తో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ స్టువార్ట్ బ్రాడ్(Stuart Broad) బౌలింగ్‌లో ఆరు బంతుల‌కు ఆరు సిక్స్‌లు కొట్టాడు. ఈ అద్భుత ఫీట్‌కు నేటితో 16 ఏళ్లు. ఈ సంద‌ర్భంగా క్రిస్టీ వ‌లియ‌వీట్టిల్ అనే ఓ అభిమాని యూవీ ఆరు సిక్స‌ర్లు బాద‌డాన్ని ఇసుక‌తో బొమ్మ‌గా వేశాడు.

ఈ వీడియోను యువ‌రాజ్ సింగ్ త‌న ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టాడు. ఇంత అద్భుత‌మైన సాండ్ ఆర్ట్ వేసినందుకు క్రిస్టీ వలియ‌వీట్టిల్ నీకు థాంక్యూ. దీన్ని నువ్వు నా పుట్టిన రోజు కోస‌మే త‌యారు చేశావ‌ని తెలుసు. ఈ ఆర్ట్ వీడియోను అంద‌రితో పంచుకునేందుకు ఇదే స‌రైన స‌మ‌యం అని అనిపించింది అని యూవీ క్యాప్ష‌న్ రాసుకొచ్చాడు.

Thank you for this lovely sand art, Christy Valiyaveettil ❤️ even though you created this for my birthday, today is also an apt occasion for me to share it. #16Years #SixSixes pic.twitter.com/9f34hL4gwk

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 19, 2023