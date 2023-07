July 29, 2023 / 09:11 AM IST

హ‌రారే: జింబాబ్వేలో జ‌రుగుతున్న జిమ్ సైబ‌ర్ సిటీ జిమ్ ఆఫ్రో టీ10 టోర్న‌మెంట్‌లో టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్ యూసుఫ్ ప‌ఠాన్(Yusuf Pathan) దుమ్మురేపాడు. జోబ‌ర్గ్ బ‌ఫెలోస్ జ‌ట్టు త‌ర‌పున ఆడిన అత‌ను.. క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1 మ్యాచ్‌లో.. డ‌ర్బ‌న్ క్వాలాండ‌ర్స్ జ‌ట్టుకు చెందిన పాకిస్తాన్ మాజీ బౌల‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ఆమిర్‌ను చిత‌క్కొట్టాడు. ఆమిర్ బౌలింగ్‌లో ప‌ఠాన్ మూడు సిక్స‌ర్లు దంచేశాడు. 26 బంతుల్లో 80 ర‌న్స్ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. దీంతో జోబ‌ర్గ్ బ‌ఫెలోస్‌ ఆరు వికెట్ల తేడాతో డ‌ర్బ‌న్‌పై నెగ్గి ఫైన‌ల్లోకి ప్ర‌వేశించింది. ఆమిర్ బౌలింగ్‌లో యూసుఫ్ ప‌ఠాన్ కొట్టిన సిక్స‌ర్ల‌కు చెందిన వీడియో ఇదే.

Far from over when @iamyusufpathan is in this form! 🚀#JBvDQ #T10League #ZimAfroT10 #CricketsFastestFormat pic.twitter.com/Cdgi7HCsAd

— T10 League (@T10League) July 28, 2023