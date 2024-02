February 3, 2024 / 10:31 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(207 నాటౌట్) డబుల్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. ఓవ‌ర్ నైట్‌ స్కోర్ 179తో రెండో రోజు క్రీజులోకి వ‌చ్చిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ తొలి సెష‌న్ మొదలైన కాసేటికే తొలి ద్విశ‌త‌కం బాదాడు. 191 ప‌రుగుల వ‌ద్ద షోయ‌బ్ బ‌షీర్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్ బాదిన య‌శ‌స్వీ.. ఆ మ‌రుస‌టి బంతికే స్క్వేర్ లెగ్‌లో బౌండ‌రీ కొట్టాడు.

అంతే అమాతం గాల్లోకి ఎగిరి సంబురాలు చేసుకున్నాడు. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై కెరీర్‌లో తొలి డబుల్ సెంచ‌రీ బాద‌డం విశేషం. అంతేకాదు టెస్టుల్లో డబుల్ సెంచ‌రీ కొట్టిన నాలుగో బ్యాట‌ర్‌గా య‌శ‌స్వీ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అత‌డి కంటే ముందు సౌర‌భ్ గంగూలీ(239), వినోద్ కాంబ్లీ(227), గౌతం గంభీర్‌(206)లు ఈ ఫీట్ సాధించారు. 22 ఏండ్ల వ‌య‌సులోనే య‌శ‌స్వీ ఈ ఫీట్ సాధించ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

