WPL 2024 | ఢిల్లీ బ్యాటర్ల దూకుడు.. భారీ లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ ఛేదించేనా..?

March 10, 2024 / 09:06 PM IST

WPL 2024, DC vs RCB | ప్లేఆఫ్స్‌ రేసులో నిలవాలంటే తప్పనిసరిగా గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ టాపార్డర్‌ బ్యాటర్లు దంచికొట్టడంతో ఆ జట్టు.. ఆర్సీబీ ఎదుట భారీ లక్ష్యాన్ని నిలిపింది. ఢిల్లీ బ్యాటర్లలో జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (36 బంతుల్లో 58, 8 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్), అలీస్‌ క్యాప్సీ (32 బంతుల్లో 48, 8 ఫోర్లు) దంచికొట్టారు. ఫలితంగా ఆ జట్టు.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 181 పరుగులు చేసింది. మరి బెంగళూరు బ్యాటర్లు ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తారా..? అన్నది ఆసక్తికరం.

ఢిల్లీలోని అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఢిల్లీకి ఓపెనర్లు మెగ్‌ లానింగ్‌ (26 బంతుల్లో 29, 5 ఫోర్లు), షఫాలీ వర్మ (18 బంతుల్లో 23, 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) తొలి వికెట్‌కు 58 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని జతచేశారు. షఫాలీని ఏడో ఓవర్లో ఆశా శోభన ఔట్‌ చేయగా.. లానింగ్‌ ను శ్రేయాంక పాటిల్‌ పెవిలియన్‌కు పంపింది.

రోడ్రిగ్స్‌ – క్యాప్సీ దూకుడు..

ఓపెనర్ల నిష్క్రమణ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన రోడ్రిగ్స్‌ – క్యాప్సీలు వాళ్ల వేగాన్ని కొనసాగించారు. ఇద్దరూ కలిసి పోటీపడి బౌండరీలు కొట్టడంతో ఢిల్లీ స్కోరు రాకెట్‌ వేగంలా దూసుకుపోయింది. 13 ఓవర్లకే ఢిల్లీ స్కోరు వంద పరుగులు దాటింది. మొలినెక్స్‌ వేసిన 13వ ఓవర్లో మూడు బౌండరీలు బాదిన రోడ్రిగ్స్‌.. వర్హెమ్‌ వేసిన మరుసటి ఓవర్లో రెండు బౌండరీలు, సిక్సర్‌ బాది 26 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీని పూర్తిచేసుకుంది. శ్రేయాంక పాటిల్‌ వేసిన 18వ ఓవర్లో రోడ్రిగ్స్‌ ఔట్‌ అయింది. మొలినెక్స్‌ వేసిన 19వ ఓవర్లో క్యాప్సీ రెండు బౌండరీలు కొట్టగా కాప్‌ సిక్సర్‌ బాదింది. క్యాప్సీని ఆఖరి ఓవర్లో శ్రేయాంక బౌల్డ్‌ చేయగా.. జొనాసెన్‌ (1) స్టంపౌట్‌ అయింది. కాప్‌ 12 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచింది. బెంగళూరు యువ స్పిన్నర్‌ శ్రేయాంక పాటిల్‌.. 4 వికెట్లు పడగొట్టింది.

RCB restricts Delhi Capitals to 181.

