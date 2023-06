June 26, 2023 / 09:56 PM IST

World Cup Qualifiers 2023 : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫైయ‌ర్స్ మ్యాచ్‌లో నెద‌ర్లాండ్స్(Netherlands) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. సూప‌ర్ ఓవ‌ర్‌లో మాజీ చాంపియ‌న్ వెస్టిండీస్‌(West Indies)పై గెలుపొందింది. జేస‌న్ హోల్డ‌ర్ బౌలింగ్‌లో నెద‌ర్లాండ్స్ ఆట‌గాడు లొగ‌న్ వాన్ బీక్(Logan van Beek) ఒక్క బంతిని వ‌ద‌ల్లేదు. వ‌రుస‌గా 4, 6, 4, 6, 6, 4 కొట్టాడు. దాంతో, ఏకంగా 30 ప‌ర‌గులు వ‌చ్చాయి. దాంతో, సూప‌ర్ ఓవ‌ర్‌లో అత్య‌ధిక ర‌న్స్ చేసిన జ‌ట్టుగా నెద‌ర్లాండ్స్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

ఆ త‌ర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన విండీస్ ఆట‌గాడు చార్లెస్ తొలి బంతికి సిక్స్ బాదాడు. రెండు, మూడు బంతుల‌కు సింగిల్స్ మాత్ర‌మే వ‌చ్చాయి. నాలుగో బంతికి చార్లెస్ ఔట‌య్యాడు. త‌ర్వాత వ‌చ్చిన హోల్డ‌ర్ కూడా వెనుదిరిగ‌డంతో నెద‌ర్లాండ్స్ 22 ప‌ర‌గులు తేడాతో గెలుపొందింది. మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన విండీస్ 374 ప‌రుగులు కొట్టింది. ఆ త‌ర్వాత నెద‌ర్లాండ్స్ కూడా ఆఖ‌రి బంతికి 374 ప‌రుగులు చేసింది.

