WPL: ఐపీఎల్ బాటలో ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్..? రెండో సీజన్ నుంచి మార్పులు..

WPL: భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)కి బంగారు బాతుగుడ్డులా మారిన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) బాటలోనే ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) పయనించేందుకు సిద్ధమైంది. 16 సీజన్లుగా దేశవ్యాప్తంగానే గాక ప్రపంచ క్రికెట్‌ అభిమానులను తనవైపునకు తిప్పుకున్న ఐపీఎల్‌ విజయవంతం కావడానికి ఫ్రాంచైజీలు తమ సొంత నగరాలలో ఆడటమేనన్నది జగమెరిగిన సత్యం.

గతేడాది ఐపీఎల్‌లో పది జట్లు పాల్గొనగా హైదరాబాద్‌, ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు ఢిల్లీ, లక్నో, కోల్‌కతా, మొహాలీ, జైపూర్‌, అహ్మదాబాద్‌తో పాటు రాజస్తాన్‌ ఆడిన పలు మ్యాచ్‌లు గువహతి (అస్సాం)లో కూడా జరిగాయి. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా (హోం అండ్‌ అవే) ను డబ్ల్యూపీఎల్‌లో కూడా తీసుకొచ్చేందుకు బీసీసీఐ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో మొదలుకాబోయే రెండో సీజన్‌లో ముంబైతో పాటు బెంగళూరులో కూడా మ్యాచ్‌లను నిర్వహించే దిశగా బీసీసీఐ పావులు కదుపుతోంది.

