లండన్‌ : జన్‌ 23, 1979లో ఇదేరోజున వెస్టిండీస్‌ జట్టు రెండోసారి ఐసీసీ వరల్డ్‌కప్‌ గెలుచుకుంది. లండన్‌లోని లార్డ్స్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో ఇగ్లండ్‌తో వెస్టిండీస్‌ తలపడింది. అప్పటి వెస్టిండిస్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ క్లైవ్‌ లాయిడ్‌ సారధ్యంలో 92 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్‌ గెలుపొంది వరల్డ్‌ కప్పు సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన వెస్టిండీస్‌ జట్టు 60 ఓటర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 4.76రన్‌రేట్‌తో 286 పరుగులు చేసింది. వెస్టిండీస్‌ దిగ్గజం వివ్‌ రిజర్ట్స్‌ 157 బంతుల్లో 138పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరులో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. ఆ తరువాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇంగ్లాండ్‌ 51 ఓవర్లలో 194కే ఆలౌట్‌ కావడంతో 92 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్‌ జట్టు గెలుపొందింది. సెంచరీ చేసిన వివ్‌ రిజర్ట్స్‌ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. ఈ సందర్భంగా మంళవారం ఐసీసీ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో అప్పటి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంది.



#OnThisDay in 1979 West Indies won their second @cricketworldcup title after a crushing 92-run victory over England in the final.



Viv Richards scored a fantastic 138* before Joel Garner picked up five wickets, as ???? defended their title at Lord's ???? pic.twitter.com/vqmRBI7BVt